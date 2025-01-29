مطيع يستقبل سفير اليابان بمقر الاتحاد المصري للچودو

استقبل محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، السفير الياباني في مصر، فيكو إيواي، وذلك بمقر الاتحاد بمجمع استاد القاهرة الدولي.

جاء اللقاء في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو والسفارة اليابانية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير الرياضات القتالية وتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين.

وشهدت الجلسة حضور كاتو كين، المدير العام لمؤسسة "جايكا " في مصر، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، اللواء طارق عز الدين، والعميد إيهاب أبو زيد، والأستاذ محمد سيد، والبطل الأولمبي، هشام مصباح، رئيس جهاز المنتخبات ،بالإضافة إلى البطل الأولمبي والمدرب الياباني هيروشي إيزومي، المدير الفني للمنتخبات القومية.

وأكد محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، أن التعاون مع الجانب الياباني يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الجودو في مصر، خاصة في ظل المكانة التي تحظى بها هذه الرياضة في اليابان، موطنها الأصلي.

وأضاف، أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الرياضية اليابانية، من خلال برامج تبادل الخبرات والتدريب المشترك، بهدف الارتقاء بمستوى اللاعبين المصريين وتحقيق إنجازات دولية جديدة.