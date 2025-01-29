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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

جهاز حماية المنافسة يوافق على 3 صفقات استحواذ جديدة

جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
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قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتية:

الموافقة علي التركزات الاقتصادبة

 

* طلب استحواذ شركة إنترناشيونال بيبر على نسبة 66.3% من إجمالي أسهم شركة دي إس سميث

* طلب استحواذ شركة استحواذ صندوق كلايتون ودوبيليه ورايس 12 ال بي على نسبة 50% من إجمالي أسهم شركة أوبيلا هيلث كير

* طلب استحواذ شركة رامون انفستمنتس بتي ليمتد على نسبة لن تزيد عن 24.5% من إجمالي أسهم شركة سبيد جيه في سي أو اس ايه ار ال وبالتالي الاستحواذ بشكل غير مباشر على نسبة 19.6% في شركة في إف إس جلوبال ايه جي

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