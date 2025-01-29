اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر، شعبان اليوم الأربعاء، حيث يبحث المسلمون في كل مكان محرك البحث العالمي جوجل، عن بداية الشهر وذلك في أواخر أيام رجب، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، وكتبت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقةً: نستطلع هلال شهر شعبان اليوم بإذن الله تعالى، وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة، اللهم بلغنا رمضان".

ويعد شهر شعبان من الأشهر الفضيلة التي تهيئ المسلم لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث يستحب فيه الإكثار من العبادات والطاعات مثل الصيام، التلاوة، القيام، الذكر، والدعاء، وأكد العلماء أن تدريب النفس على الصيام في شعبان يسهم في تسهيل الصيام خلال رمضان، خاصة وأنه شهر متصل به في المناخ وطول النهار.

وفضل أعمال شهر شعبان يمتد ليشمل قراءة القرآن ومدارسته، حيث ينصح العلماء بمحاولة ختم المصحف في هذا الشهر لتيسير ختمه مرة أخرى في رمضان، فالتعود على قراءة القرآن يمنح القلب طمأنينة ويشرح الصدر، وشدد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على أهمية الاستعداد لشهر رمضان من خلال اغتنام شهر شعبان في الطاعات، ودعا المسلمين إلى الاستفادة من نفحات هذا الشهر بالعودة إلى الله والاستعداد لاستقبال رمضان بقلوب مطمئنة ونيات صادقة.