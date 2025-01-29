كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين، بعقد إجتماع تنسيقى لتحديد المهام والتكليفات للجهات المختصة بشأن إغلاق كوبرى خزان أسوان القديم من أجل إجراء أعمال الصيانة الدورية له بدءاً من 5 فبراير المقبل حتى انتهاء أعمال الصيانة، على أن يتم تحويل الحركة المرورية بشكل كامل على محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر، حيث تم التأكيد على تكثيف وضع اللوحات الإرشادية والإنارة بمختلف المداخل والمخارج الخاصة به .

محافظ أسوان يوجه بإغلاق كوبري الخزان القديم للصيانة بدءًا من 5 فبراير

تسهيل الحركة المرورية للمواطنين والأفواج السياحية الزائرة للمحافظة

وأثناء الإجتماع الذى حضره اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، فضلاً عن المختصين بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، والهيئة العامة للطرق والكبارى، والمرور والمواقف.

أكد المهندس عمرو لاشين، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم التنسيق المسبق لتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية من أجل تسهيل الحركة المرورية للمواطنين والأفواج السياحية الزائرة للمحافظة.

وأوضح أنه سيتم مراعاة عدم التأثير على خدمات سيارات السيرفيس للمترددين على مناطق صحارى والجامعة وغرب سهيل والخزان دون تغيير فى خطوط السير، مع توجيه السيارات لنقل المواطنين إلى منطقة الباتنيول والمركز الثقافى الإفريقى، فضلاً عن انتظام حركة الحافلات السياحية ومختلف وسائل النقل المتجهة إلى مطار أسوان الدولى أو المزارات المتنوعة بالسد العالى ورمز الصداقة .

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