ثمن الخيانة الزوجية.. حكاية مقتل سائق توك توك علي يد عشيقته بالوراق

العلاقات غير الشرعية دائمًا ما تحمل في طياتها بذور الأزمات والمآسي، حيث تتعدى حدود الأخلاق والقيم، لتتحول في كثير من الأحيان إلى بؤرة للصراعات وغالبًا ما تنتهي تلك العلاقات بعواقب كارثية، تبدأ بالخيانة والتهديد وتنتهي بجرائم عنف قد تهز المجتمع بأسره.

في واحدة من هذه الحوادث المؤسفة، شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة جريمة مأساوية راح ضحيتها سائق توك توك على يد عاملة نظافة، بعد علاقة غير شرعية جمعتهما، بدأت القصة بخطيئة، وتطورت إلى تهديد وابتزاز، وانتهت بجريمة قتل داخل منزل الضحية، عندما اختارت المتهمة إنهاء تلك العلاقة الآثمة بالطعنات القاتلة.

ففي الجريمة التي هزت أرجاء منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، حيث قامت عاملة نظافة بقتل سائق توك توك داخل منزله، بعد تهديده لها بفضح أمرها إثر علاقة غير مشروعة جمعتهما، كشفتها الأجهزة الأمنية بعد بلاغ من زوجة المجني عليه حملت تفاصيل مثيرة في طياتها.

بلاغ يكشف الجريمة

بدأت القصة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة تدعى "كريمة ع"، 42 عامًا، تفيد بالعثور على جثمان زوجها "محمد ع"، 49 عامًا، سائق توك توك، داخل شقته مصابًا بطعنات نافذة في الجسد.

انتقل المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إلى مكان الواقعة برفقة فريق من المباحث، حيث تم العثور على جثة المجني عليه غارقة في الدماء داخل غرفة نومه، بدأت الأجهزة الأمنية جمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة لكشف غموض الحادثة.

تهديد انتهي بالقتل

من خلال التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم الوراق، توصلت الشرطة إلى أن مرتكبة الجريمة هي "هبة ر"، عاملة نظافة تبلغ من العمر 42 عامًا. تم القبض عليها، وخلال التحقيقات، اعترفت بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام من المجني عليه بعد تهديده لها بفضح علاقتهما.

علاقة غير شرعية



وفقًا لاعترافات المتهمة، تعرفت على المجني عليه أثناء استقلالها التوك توك الخاص به في إحدى المرات، تطورت العلاقة بينهما لتصبح علاقة غير شرعية، حيث كان المجني عليه يستغل غياب زوجته لإقامة علاقات جنسية معها داخل شقتة التي شهدت الجريمة.

النهاية المأساوية



وأضافت المتهمة أن المجني عليه طلب منها الحضور إلى شقته يوم الواقعة، لكنها رفضت، ومع إصراره وتهديده لها بنشر تسجيلات لمكالمات جنسية دارت بينهما، اضطرت للذهاب إلى شقته، وأثناء اللقاء، استلت سلاحًا أبيض (سكينًا) كانت تخبئه، وقامت بتسديد عدة طعنات له، أودت بحياته على الفور، قبل أن تفر هاربة.

تقرير الطب الشرعي



كشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه توفي نتيجة إصابته بعدة طعنات نافذة في منطقتي الصدر والبطن، مما أدى إلى تهتك الأنسجة الداخلية ونزيف حاد أودى بحياته.

قرارات النيابة

وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وبالعرض علي النيابة العامة والتي أمرت بانتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن، مع مراعاة استكمال تحريات المباحث حول الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود وتفريغ محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، كما واجهت النيابة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرت بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبسها 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسها 15 يوما آخرين، واصطحب فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة المتهمة إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمتها وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وجار استكمال التحقيقات.