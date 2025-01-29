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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رمضان 2025.. DMC تطرح بوسترات مسلسل إخواتي

نيللي كريم دراما
نيللي كريم دراما رمضان 2025
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طرحت الصفحة الرسمية لقناة "DMC" البوسترات الرسمية لمسلسل "إخواتي" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

وعلقت الصفحة الرسمية على البوسترات الرسمية: "انتظروا النجمات نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي في مسلسل إخواتي على شاشات المتحدة رمضان 2025".

https://www.instagram.com/p/DFX5w-gx9rg/?igsh=aHM1NDJuZ2JsOGJt

أبطال مسلسل إخواتي

نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، علي صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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