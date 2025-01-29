السجن سنة وغرامة 10آلاف لعاطل في تعاطي المخدرات بالمطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف بتهمة تعاطي الحشيش المخدر.

وأسندت جهات التحقيق لمتهم ع.م .ا عاطل تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

والقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل بحوزته الحشيش المخدر بمنطقة المطرية.

والقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي عاطل، مقيم بدائرة القسم اثناء مرور دورية أمنية وبتفتيشه تبين، بحيازته الحشيش المخدر و هاتف محمول، مبلغ مالي وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.