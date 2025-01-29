أحمد حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الجندل في دوري «يلو»

أعلن بركليس شاموسكا، المدير الفني لفريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الجندل، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

يحل فريق نيوم بقيادة حجازي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره الجندل بالملعب الرياضي لجامعة الجوف، في لقاء ينطلق في الثالثة إلا 10 دقائق عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود أحمد حجازي تشكيل نيوم ضد الجندل، ليستمر في التشكيل الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي، عقب عودته من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة.

شارك أحمد حجازي في 8 مباريات مع نيوم في دوري يلو، لم يسجل خلالها أي هدف حتى الآن.

انضم أحمد حجازي إلى نيوم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد جدة بعد فسخ عقده مع العميد.

يحتل نيوم وصافة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الحزم، بينما يأتي الجندل في المركز الرابع عشر وفي رصيده 21 نقطة.

تشكيل نيوم ضد الجندل