محافظ بني سويف يتفقد مخازن السلع التموينية والمخابز البلدية بالفشن

زارالدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مدينة الفشن، تفقد خلالها مخازن فرع الشركة المصرية التابعة للشركة القابضة بوزارة التموين، ضمن سلسلة جولاته الميدانية، لمتابعة موقف السلع ومستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات الحيوية والجماهيرية في كافة القطاعات، خاصة في قطاع التموين وتوافر السلع الأساسية ،لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المعظم

تجول المحافظ داخل مخازن الشركة للاطمئنان على توافر أرصدة والمخزون الإستراتيحي من السلع التموينية والأساسية ،وناقش مع مسؤولى التموين الموقف الحالي المتعلق بمدى توافر وانتظام سلاسل الإمداد ومخزون السلع الاستراتجية من السكر والأرز وزيوت الطعام وغيرها من السلع الغذائية والاستهلاكية، التي يتم صرفها ضمن المقررات التموينية

ووجه المحافظ مسؤولى التموين والشركة المصريةوالوحدة المحلية،بالتنسيق مع الحماية المدنية لمراجعة كافة اشتراطات منظومة الأمن والسلامة،خاصة فيما يتعلق بطفايات الحريق وأجهزة الإنذار، والمراجعة والصيانة الدورية لمنظومة والكاميرات والمراقبة، والتأكد من توافر وتطبيق كافة المعايير والاشتراطات السليمة لطرق وأساليب التخزين الآمن للأرصدة الإستراتيجية من السلع داخل المخازن

كما تضمنت الجولة تفقد أحد المخابز البلدية،حيث تابع المحافظ عملية إنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين،ومدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط المحددة لإنتاج رغيف مطابق للمواصفات، موجها مسئولي التموين بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المخابز؛ لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، مؤكدا على الالتزام بالوزن المقرر لرغيف الخبز، ومتابعة مدى جاهزية المخابز ومطابقة حصة الدقيق المقررة للمخبز، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل المخابز .

رافق المحافظ خلال الزيارة : النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين ، علي حماد رئيس المدينة، أشرف حمزاوي، ضياء الدين إبراهيم نائبا رئيس المدينة ، علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ، ومسوؤلو إدارة التموين وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالفشن.