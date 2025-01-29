الاتحاد الأوروبي يقدم تطمينات للمجر بشأن إمدادات الطاقة بعد تمديد العقوبات على روسيا

جدد الاتحاد الأوروبي عقوباته واسعة النطاق على روسيا بعد أن تغلب على اعتراضات حكومة الزعيم المجري المقرب من موسكو فيكتور أوربان من خلال تقديم تطمينات بشأن القضايا المتعلقة بالطاقة.

وقالت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم إن "أوروبا تقدم ما لديها وقد وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات على روسيا مرة أخرى".

ولفتت إلى تمديد الاتحاد الأوروبي عقوباته على روسيا، متغلبا على اعتراضات المجر من خلال تقديم ضمانات بشأن المسائل المتعلقة بالطاقة.

وأشارت إلى ارتباط معارضة المجر للعقوبات بالمخاوف بشأن نقل الغاز وإنهاء صفقة مع شركة غازبروم.

ولعب تعهد المفوضية الأوروبية بدعم نقل الغاز عبر أوكرانيا والإمدادات البديلة المحتملة من أذربيجان دورا في قرار المجر.

