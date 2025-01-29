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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد أول معارض "أهلا رمضان "على مستوى الوحدات المحلية

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، معرض "أهلًا رمضان" للسلع الغذائية بمدينة الفشن، والذي تنظمه "الوحدة الاقتصادية" بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، وذلك ضمن سلسلة المعارض المقامة على مستوى المحافظة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

 وخلال جولته داخل المعرض، الذي يقام بشارع الشيخ غنيم بجوار ديوان الوحدة المحلية، تفقد المحافظ أجنحة المعرض التي تضم مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، مثل: السكر، الأرز، المكرونة، زيوت الطعام، المسلي، الألبان، البيض، المنظفات، البقوليات، وياميش رمضان، والتي تُعرض بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق، بما يساهم في دعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

 وأشار المحافظ إلى أن خطة المحافظة تهدف إلى التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التموينية على مستوى المراكز، حيث يجري تنظيم معرض "أهلًا رمضان" في كل وحدة محلية، بالإضافة إلى المعرض الرئيسي بمدينة بني سويف، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية وشركات ومصانع القطاعين العام والخاص، إلى جانب السلاسل التجارية الكبرى.

 كما تفقد المحافظ فرع إحدى السلاسل التجارية بمدينة الفشن، لمتابعة توافر السلع ومدى استقرار الأسعار، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان عدالة التوزيع وتحقيق التوازن في السوق، وتخفيف الضغط على المعارض الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، ومحمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، وعلي حماد، رئيس مدينة الفشن، ونوابه أشرف حمزاوي وضـياء الدين إبراهيم، بالإضافة إلى علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، ومسؤولي التموين وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة.

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