معرض الكتاب.. 15 عملا إبداعيا ونقديا في سلسلة "الفائزين" ضمن إصدارات قصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، 15 عملا إبداعيا ونقديا وكذلك أدب الطفل، ضمن سلسلة الفائزين بمسابقة الهيئة الأدبية المركزية، وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السادسة والخمسين، المقامة حتى 5 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

الأعمال هي: روايات "جفنة الدم" جعفر حمدان مرعي، "شارميست" وليد النحاس الهواري، ودواوين: "ربع آدم" محمد رؤوف، "شوارع دايخة ع العمدان" هناء الوصيف، "موسيقى الحجر" محمود جريو، "قبيل ارتطام الوعل الساقط من أعلى الجبل" طارق صقر، "وردة علمتنا التنقيب" زين الرزيقي، "لدي طلب أخير" محمد فرحات، وقصص: "شهوة الغرق" هويدا أبو سمك، "نسيت نهاية القصة" محمد أحمد فؤاد، وفي النقد الأدبي: "جماليات القصة القصيرة" رامي هلال، "جدل الأمكنة وصراع الهويات" د. محمود ذكري، "تشظيات القلق وسؤال الحرية" د. رشا الفوال. ومن أدب الطفل: "حلم سعيد" أحمد أبو دياب، "همام ومغارة الأحلام" محمود عقاب

يشرف على إصدارات الهيئة في المعرض الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل، وصمم أغلفة السلسلة: عماد عبد الغني، وسام سامي، محمد بحيري، نسرين محمود، سمر أرز، ريهام خيري.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقدمها بأسعار مخفضة للجمهور.

وتتنوع موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

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