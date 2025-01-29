أبطال أوروبا.. ريال مدريد ضد استاد بريست في صراع الصعود ضمن الـ8 الكبار

تنطلق الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، اليوم الأربعاء، والتي لم يحسم عدد كبير من المشاركين التأهل بعد.

ويحل فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم ضيفًا ثقيلًا على نظيره استاد بريست الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام العاشرة على ملعب "استاد فرانسيس لو بلي".

ويقع فريق ريال مدريد في المركز الـ16 من ترتيب جدول مسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة سجل خلالهم الفريق 17 هدفًا واستقبلت شباكه 12 آخرين.

فيما يحتل فريق استاد بريست المركز الـ13 من ترتيب جدول مسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 13 نقطة سجل خلالهم الفريق 10 أهداف، وتلقت شباك حارسه 8 أهداف.

ويدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم أمام نظيره استاد بريست، بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد التغلب في المباراة الأخيرة على بلد الوليد بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني، سجلهم نجم الفريق كليان مبابي.

وشهدت أخر 10 مواجهات للفريق الملكي في جميع البطولات، الفوز في 8 مواجهات والتعادل في مباراة والهزيمة في مثلها، كما لم يهزم الفريق الملكي في آخر 5 مواجهات خارج أرضه، بعد ان حقق التعادل خلال مواجهة والفوز في 4.

كما شهدت المواجهات أمام الفرق الفرنسية في آخر ثلاث زيارات لفرنسا، هزيمة الفريق الملكي مرتين أمام باريس سان جيرمان ومرة أمام ليل، وسبق لمدرب ريال مدريد، كارلو أنشلوتي مواجهة فريق استاد بريست ثلاثة مرات عندما كان مدربًا لفريق باريس سان جيرمان، وحقق الفوز بهم جميعًا، وعلى الجانب الآخر، حقق فريق استاد بريست الفوز في آخر 4 مواجهات خاضها الفريق الفرنسي على أرضه.



فرص ريال مدريد للصعود المباشر ضمن الـ8 فرق الأوائل:

- الفوز على استاد بريست بـ3 أهداف او أكثر.

- يحقق فريق أتالانتا الفوز اليوم أمام برشلونة.

- تعادل فريق ليل أمام فينورد.

- يحقق سيلتيك الفوز أمام أستون فيلا.

- موناكو يخسر أمام إنتر ميلان.

- ألا يحقق بايرن ميونخ الفوز أمام سلوفان براتيسلافا بأكثر من هدفين.

وفي حال نجح ريال مدريد في الصعود ضمن الـ 8 الأوائل سوف يواجه فريق برشلونة أو فريق ليفربول.