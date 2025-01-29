أهالي نصر النوبة يشكرون السيسي على المشروعات التنموية غير المسبوقة

قدم أهالى مركز ومدينة نصر النوبة شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما تم ويتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية كبرى وغير مسبوقة سواء المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو تحيا مصر أو منظومة التأمين الصحى الشامل ، بالإضافة إلى مشروعات الخطة الإستثمارية ، والتى تخدم أكثر من 150 ألف نسمة .

محافظ أسوان يتفقد مشروعات حياة كريمة بنصر النوبة

وأشادوا بالجولات الميدانية المتتالية للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية ، وحرصه على الإستماع لمطالب وإحتياحات المواطنين ، وتكليفه للمسئولين لسرعة تلبيتها .

المحافظ يتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة

وفى هذا الإطار تفقد محافظ أسوان عدد من مشروعات " حياة كريمة " والتى شملت مركز الأمومة والطفولة بجرف حسين ، ومركز شباب قرشة ، ومبنى الخدمات الحكومية بقرية قورته حيث تأتى ضمن 313 مشروع على مستوى مركز ومدينة نصر النوبة بتكلفة 4 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام .

وتفقد الدكتور إسماعيل كمال فى جولته الميدانية التي رافقه فيها أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى، وعلى ياسين رئيس مدينة كلابشة، فضلاً عن نواب رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية جرف حسين، والذى تم تجهيزه بواسطة التضامن الإجتماعى، وتم تسليمه للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتشغيله وذلك على مساحة 1180 م2 ، وبتكلفة 12 مليون جنيه حيث يضم عدد من الخدمات وهى حضانة للطفل ، وعيادة تنظيم أسرة ، ومركز علاج طبيعى ، وصالة ألعاب رياضية علاجية ، وورشة تدريب فتيات ، وفصل لمحو الأمية ، بجانب مركز موده ، ومركز حماية الطفل ، ومركز تخاطب لذوى الإحتياجات الخاصة .

عقب ذلك تفقد إسماعيل كمال مركز شباب قرشة لخدمة 10 ألاف نسمة داخل قرى قرشة وقورته ودابود ماريا ومرواو وجرف حسين والسيالة ، والذى يقام على مساحة 10 ألاف و 800 م2 ، ويضم ملعب قانونى " 11 " لاعب بنجيل صناعى ، وأيضاً غرفة لخلع الملابس ، وملعب خماسى ، ومبنى إدارى ، ويتم دعم المركز بالأنشطة والأدوات الرياضية .

ووجه المحافظ إلى سرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية خلال 15 يوم، ليتم التشغيل للمركز وتنظيم الدورات الرمضانية للأطفال والنشء والشباب بالمراحل السنية المختلفة، وأختتم الدكتور إسماعيل كمال جولته بتفقد مبنى الخدمات الحكومية بقرية قورته ، والذى يأتى ضمن 31 مجمع على مستوى المحافظة حيث تضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن .

وحرص المحافظ على الإستماع للمطالب والإحتياجات الجماهيرية، موجهاً المسئولين لتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

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