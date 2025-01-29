ندوات عن التوعية بالصحة الإنجابية بمساجد شمال سيناء خلال فبراير

تنطلق ندوات توعوية تحت عنوان تعزيز رأس المال البشري والتوعية باهم القضايا السكانية وعلاقتها بالصحة الإنجابية خلال شهر فبراير بمساجد شمال سيناء كخطوة نحو تعزيز الرعاية الصحية وتوفيرها للجميع "توسيع نطاق التوعية الصحية تحت شعار "بداية "مستقبل صحي" وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء وتكليفات الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة مدير الطب الوقائي وفي إطار التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ومديرة الاوقاف حول قضايا السكان والصحة الإنجابية وأهمية المبادرات الرئاسية للحفاظ على صحة المصرين.

أوضح محمد صلاح فرج أخصائي صحة المجتمع مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء في لقاءه اليوم الشيخ عبد الباقي أحمد مدير الإرشاد والدعوة بديوان عام مديرية الأوقاف ان التوعية بأهم القضايا السكانية هدف وغاية لتعزيز راس المال البشري للعام ٢٠٢٥،

وأشار إلى أن هناك خطة توعية عن شهر فبراير تشمل مساجد المحافظة للتوعية بأهم القضايا السكانية بين المواطنين، بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع وان الهدف من البرنامج هو نشر الوعي الصحي بين المواطنين وتعليمهم كيفية العناية بصحتهم وحمايتها والحفاظ عليها.