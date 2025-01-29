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الأربعاء 29 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها في مواجهة محاولات البناء دون ترخيص

ازالة التعديات
ازالة التعديات
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طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سياده القانون علي الجميع .

ومن جانبها قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع مركز شرطة الحسينية بإزالة تعديات على أملاك الدولة  بمساحة 6 قراريط بقصاصين الشرق  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

ازالة التعديات إزالة تعديات علي املاك الدولة البناء بدون ترخيص المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بناء بدون ترخيص