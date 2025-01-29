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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أطباء مستشفي العريش ينقذون مريضًا مسنًا من تضخم كبير في البروستاتا

أطباء مستشفي العريش
أطباء مستشفي العريش
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نجح أطباء مستشفي العريش العام من إنقاذ حياة مريض مسن كان يعاني من تضخم كبير في البروستاتا وانسداد تام في المثانة وحصوات في المثانة بعد إجراء جراحة ناجحة للمريض وخروجه من العمليات بحالة جيدة وذلك تحت رعاية  الدكتور احمد سمير  مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء. والدكتور  أحمد منصور  مدير مستشفى العريش العام.

وأشاد مدير مستشفي العريش العام بطاقم العمل الطبي المتميز الذي ساهم في نجاح عملية تفتيت حصوة بالمثانة مع استئصال للبروستاتا بالمنظار لمريض عمره  ٧٠ عاما كان يعاني من تضخم شيخوخي للبروستاتا مما ادي الي تكوين حصوة ثانوية بالمثانة.

 والطاقم الطبي المشارك بالعملية ضم كلا من  الدكتور عمرو حسان الخليلي  مدرس واستشاري جراحة المسالك جامعة العريش والدكتور ابراهيم البجلاتي  استشاري جراحة المسالك بمستشفى العريش العام  وذلك تحت إشراف الدكتور  سامي أنور  استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات والدكتورة مروة سيد  مدرس و استشاري التخدير جامعة المنصورةومعاونة طاقم التمريض والذي ضم كلا من أحمد ضياء .وعبدالله ابراهيم .
 تم إجراء العملية بنجاح عن طريق المنظار بمستشفي العريش العام  والتي أستغرقت العمليه حوالي ساعه وتم خروج المريض من العمليات بحاله جيده .
كما قام الدكتور  أحمد منصور  مدير مستشفى العريش العام  بتقديم شكره و تقديره للجهود المبذولة في تقديم الرعاية الصحية من جميع العاملين لخدمة المرضى من أهالي  شمال سيناء.

الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام جامعة العريش شمال سيناء