جامعة الجلالة تحتفل بافتتاح برنامج جامعة الطفل

تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظمت جامعة الجلالة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حفل افتتاح برنامج جامعة الطفل، لهذا العام 2025، وذلك بحضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، وعدد من العمداء ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث يستهدف البرنامج الأطفال من سن 9 إلى 15 عامًا، ويوفر لهم بيئة تعليمية تشجع على الاستكشاف العلمي والتعلم المستمر، بالإضافة إلى غرس حب العلوم وتعزيز الفهم العميق للبحث العلمي والابتكار.

في بداية الحفل، رحب الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، بالآباء والأمهات والأطفال، بالإضافة إلى عمداء وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا البرنامج الذي يعكس التزام جامعة الجلالة بتعزيز الابتكار العلمي والإبداع للأجيال القادمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والخطة الاستراتيجية للجامعة.

كما ألقي عمداء الكليات المختلفة بجامعة الجلالة كلمات أكدوا فيها على مساهمة كل كلية في تقديم الأنشطة العلمية المختلفة للبرنامج، بما في ذلك التجارب العملية والمحاضرات التفاعلية، حيث تضمنت الفعاليات أنشطة علمية جذابة للأطفال، مثل التجارب التي أجراها فريق كلية الصيدلة، والتي أضافت عنصر الإثارة والمرح إلى الحدث، وشملت الأنشطة أيضًا برامج لبناء الفريق لتعزيز التعاون بين الأطفال وتحفيز روح الاكتشاف العلمي.

من جانبها، هنأت الدكتورة مريم حسن، منسق برنامج جامعة الطفل بجامعة الجلالة، الأطفال على انضمامهم إلى البرنامج، مؤكدةً أن هذا البرنامج سيوفر لهم تجربة تعليمية متميزة تساهم في تعزيز قدراتهم العلمية والإبداعية.

الجدير بالذكر أن جامعة الجلالة تحتضن حاليًا حوالي 130 طفلًا في هذا البرنامج المتميز، كما أن البرنامج يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويعزز أهداف التعليم الجيد وبناء مجتمعات المعرفة وتمكين الشباب، كما يساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال إشراك الأطفال في الأنشطة التي تعزز الوعي العلمي والابتكار.

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