الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتداءات ورفع السواتر الترابية على الجنوب اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل على الجنوب اللبناني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحركات كثيفة في عدد من بلدات القطاع الشرقي، موضحًا أن الاحتلال رفع سواتر ترابية تمنع المواطنين من الدخول إلى هذه البلدات.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يسيطر على ما يقرب من 8 بلدات في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني ويمنع الأهالي بشكل كامل من الوصول إليها، إما برفع السواتر الترابية أو بإطلاق النار لمنع الاقتراب من هذه المناطق، وخاصة بعد دخول الكثير من المواطنين اللبنانيين إلى بلدات بالقطاع الغربي والأوسط للجنوب اللبناني، إذ أعاد الجيش اللبناني تمركزه في هذه البلدات.

وتابع، «كان هناك تطور لافت على مدار ساعات الليل، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارتين جويتين على منطقتين في قضاء النبطية بالجنوب اللبناني، ما يعني أنه انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وانتهاك للقرار 1701 بشكل يؤدي إلى تعقيد وتصعيب الأمر في الجنوب، خاصة أن اعتداءات النبطية أسفرت عن 24 مصابًا».