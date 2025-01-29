النيابة العامة تقرر تحليل عينات من الرنجة ببورسعيد للتأكد من سلامتها| صور

طرحت عدد من المحال التجارية في محافظة بورسعيد، خلال الأيام الماضية، كميات من الأسماك المدخنة (الرنجة) وصلت إلى بيع الـ 5 رنجات بسعر 100 جنيه، ليصل سعر "الرنجاية" الواحدة إلى 20 جنيه، بالإضافة إلى تخفيضات أخرى من الباعة.

جانب من ضبط الرنجة المضبوطة

بالصور.. النيابة العامة تقرر تحليل عينات من الرنجة ببورسعيد للتأكد من سلامتها

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير المديرية، في بيان لها، أنه شُكلت الحملات التموينية بمديرية تموين بورسعيد برئاسة المهندس خالد فهمي، مدير الرقابة وإبراهيم الدهري، وتمكنت إدارة تموين شرق، بقيادة أحمد العربي، بالتنسيق مع العميد سهيل الجبالي، رئيس قسم شرطة مباحث التموين، والدكتور أمجد يسري، مديرية الطب البيطري، من ضبط 118 كرتونة رنجة بدون أي فواتير تدل على مصدرها أو صلاحيتها، بالمحافظة للقرار رقم 45 لسنة 2022 الخاص بالسلع مجهولة المصدر.

وأكدت على أنه تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، وقد صدر قرار النيابة العامة بتحليل العينات للتأكد من سلامة الرنجة من عدمه بالتنسيق مع مكتب أغذية المدينة، موضحة أنه سيجرى عرض نتيجة التحليل فور صدورها على النيابة العامة لاتخاذ الازم بشأنها.

كما تمكنت إدارة تموين شرق من ضبط 200 طبق من الجمبري المقشر معبأ داخل أطباق فوم بدون بيانات تدل على مصدره أو صلاحيته، كما تحفظ رجال الرقابة بالمديرية بالتنسيق مع مباحث التموين على 195 عبوة خل بدون فواتير ومجهول المصدر، و150 عبوة من خلاطات السلطة معبأ مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة لاتخاذ اللازم.

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