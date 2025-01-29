ترامب يأمر بتقييد إجراءات عمليات التحول الجنسي للقاصرين

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقيد إجراءات التحول الجنسي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما.

وقال ترامب في أمره التنفيذي، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية /الأربعاء/،:"إن الأطباء يقومون بتشويه وتعقيم عدد متزايد من الأطفال الذين يمكن التأثير عليهم بسهولة واصفا هذا المنحى بالخطير وداعيا إلى إنهائه".

وشدد ترامب على أن إدارته لن ترعى أو تروج أو تدعم أو تساعد ما يسمى بتحول طفل من جنس إلى آخر.

وكانت الهوية الجنسية وسياسة ضمان التنوع العرقي والجنسي في الوظائف الحكومية، بين القضايا الأربعة الأولى المشمولة بأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنفيذية لوزارتي الدفاع والأمن الداخلي، إذ يتوقع مراقبون أن تكون هذه القضايا مسار حرب قانونية قد تمتد طيلة ولاية ترامب الرئاسية.