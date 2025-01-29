التايكوندو يستقبل رئيس المركز الثقافي لكوريا الجنوبية بمصر لزيادة التعاون المشترك

استقبل المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط والاتحاد العربي وفدًا رسميًا من المركز الثقافي الكوري بمصر يتقدمه او سونج هو، رئيس المركز الثقافي التابع لسفارة كوريا الجنوبية بمصر.

حضر اللقاء المحاسب هيثم الجداوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب الوطني للناشئين ولجنة المسابقات بالاتحاد والمحاسب محمد عبدالمنعم المدير التنفيذي للاتحاد.

شهد اللقاء تقديم رئيس المركز الثقافي الكوري الجنوبي التهنئة على فوز قائمة المستشار محمد مصطفى بثقة الجمعية العمومية للاتحاد في الانتخابات التي أُجريت خلال شهر نوفمبر 2024 للدورة الانتخابية الجديدة.

كما أشاد رئيس المركز الثقافي الكوري الجنوبي بالسياسة التي ينتهجها الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى في توسيع قاعدة اللعبة جغرافيا من خلال توزيع تنظيم بطولات الجمهورية على مختلف محافظات الوجه البحري شمالًا وحتى الصعيد جنوبًا.

وأبدى رئيس المركز الثقافي الكوري الجنوبي رغبة سفارة كوريا الجنوبية بمصر في البدء اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل في إقامة عدة أحداث رياضية تعكس التعاون المشترك مع الاتحاد المصري للتايكوندو وتنظيمها من خلال لجنة مسابقات الاتحاد.

كما أعرب رئيس المركز الثقافي الكوري الجنوبي بمصر عن رغبته في توسيع قاعدة ممارسي رياضة التايكوندو من خلال إقامة فصول لتعليم وتدريس رياضة التايكوندو في عدة مقرات بمختلف المحافظات المصرية التي يرشحها الاتحاد.