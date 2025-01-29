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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رنا الرفاعي تكشف أهمية برنامج جامعة الطفل لاكتشاف المواهب

رنا الرفاعي
رنا الرفاعي
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قالت الدكتورة رنا الرفاعي، المدير التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل، إن البرنامج يستهدف الأطفال من 9: 12 عاما والعام الحالي هو الثاني للبرنامج، موضحة أن جامعة الطفل تتواجد في 46 جامعة ومركزا بحثيا على مستوى الجمهورية لاكتشاف نبوغ وتميز كل طفل.

وأضافت المدير التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن جامعة الطفل يتضمن كورسات مخصصة لاكتشاف ميول الأطفال تعتمد على التعليم بالتجربة، مشيرة إلى أنهم لا يحصلون على المعلومة بل يتم دفعهم للبحث عنها واكتشافها بمساعدة المدربين حتى يمكنهم معرفة كيفية التفكير النقدي وتحفيز الابتكار والبحث العلمي ويكونوا كوادر قيادية في المستقبل.

وأوضحت المدير التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل، أن التقديم للبرنامج مفتوح لأي طفل مصري ولا يوجد شروط محددة لاختيارهم، وأن هذه البرامج تساعد في اكتشاف موهبة كل طفل بتعريضهم لجميع أنواع العلوم لاظهار تميزهم في نهاية البرنامج المستمر على مدار 6 سنوات كل عام 20 يوما وآخر الفترة يتم عمل مشروع مع دكاترة الجامعات ويتم اختيار الجامعة المناسبة لكل طفل لدراسة التخصص النابغ فيه ويتم دراسة مناهج متقدمة للغاية.

 

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