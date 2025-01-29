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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التضامن تنظم معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"ببنك الإمارات دبي

معرض ديارنا
معرض ديارنا
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نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" ببنك الإمارات دبي، وذلك فى إطار جولاته بالبنوك، والذى افتتحته الأستاذة داليا السباعي مسئول البنك وقيادات قطاع المعارض بوزارة التضامن الاجتماعي، كما شهد المعرض حضور الأستاذ خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.  

وأكد رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض أن المعرض تضمن منتجات متنوعة من المنتجات السيناوية والمنتجات الرمضانية ذات الأسعار المناسبة من التوابل والمكسرات وأشغال الخيامية والمفروشات والديكورات الرمضانية المتميزة بروعة التصميمات والألوان والخامات المتميزة والمكرميات.

كما تضمن المعرض مصنوعات جلدية من الشنط الحريمى والمنتجات الخشبية والشموع والمفروشات المطرزة والمنتجات الخزفية وأشغال الاكسسوار والمشغولات الفضية المختلفة.

التضامن معرض ديارنا الحرف اليدوية الحرف التراثية وزارة التضامن