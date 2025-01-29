خبراء الأمن يحذرون من نشاطات احتيالية مرتبطة بـ DeepSeek

حصل مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد DeepSeek على اهتمام واسع خلال الأيام الأخيرة، إلا أن هذا الاهتمام صاحبه ظهور أنشطة احتيالية تستهدف المستخدمين، وفقًا لتحذيرات كاسبرسكي.

رصد خبراء كاسبرسكي محاولات احتيالية تستغل المشكلات التقنية التي يواجهها المستخدمون عند تسجيل الحسابات على التطبيق والموقع الإلكتروني الخاص بـ DeepSeek، والتي يعتقد أنها ناتجة عن الهجوم السيبراني المزعوم على الشركة نظرًا لهذه المشكلات، تفشل العديد من عمليات التسجيل، مما يتيح للمجرمين السيبرانيين فرصة استغلال هذا الخلل عبر إنشاء صفحات تسجيل مزيفة تهدف إلى سرقة بيانات اعتماد المستخدمين.

ويمكن للمهاجمين من خلال هذه الصفحات المزيفة، جمع عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور، مما يعرض المستخدمين لخطر اختراق حساباتهم سواء على DeepSeek أو على خدمات أخرى إذا كانوا يستخدمون نفس كلمة المرور في عدة حسابات.

العملات المشفرة والمخاطر المالية

إلى جانب سرقة بيانات الحسابات، ظهرت أيضًا العديد من العملات المشفرة التي تدّعي ارتباطها بـ DeepSeek، مستغلة الضجة حول هذه التقنية إلا أن هذه العملات غير مرتبطة رسميًا بالعلامة التجارية للشركة، ما يجعل قيمتها السوقية تخمينية بالكامل، مما قد يعرض المستثمرين لمخاطر مالية كبيرة.

التصيد الإلكتروني تهديد متزايد مع أدوات الذكاء الاصطناعي

تشير كاسبرسكي إلى أن مخططات الاحتيال، مثل رسائل البريد الإلكتروني التصيدية، تنتشر مع كل تقنية ذكاء اصطناعي شائعة، ومع ارتفاع شعبية DeepSeek، من المتوقع أن يستغل المجرمون السيبرانيون هذه الأدوات لتنفيذ هجمات خبيثة.

التحديات الأمنية في البرمجيات مفتوحة المصدر

أكد ليونيد بيزفيرشينكو، الباحث الأمني في فريق البحث والتحليل العالمي (GReAT) لدى كاسبرسكي، أن DeepSeek تتميز بكونها أداة مفتوحة المصدر، وهذا يعزز الشفافية والتعاون والابتكار، لكنه أيضًا يخلق مخاطر أمنية وأخلاقية كبيرة عند استخدام أداة مفتوحة المصدر، لا يمكن للمستخدم دائمًا التأكد من كيفية التعامل مع بياناته، خاصة إذا قام شخص آخر بنشرها.

وأضاف، أن استغلال البرمجيات مفتوحة المصدر أصبح اتجاهًا رئيسيًا في عالم التهديدات السيبرانية، حيث أطلق المهاجمون حملات متقدمة لدمج البرمجيات الخبيثة، وفي عام 2024، كشف نظام الفحص مفتوح المصدر من كاسبرسكي عن أكثر من 12 ألف حزمة خبيثة في المستودعات المفتوحة.

كيف تحمي بياناتك من هذه التهديدات؟

لضمان حماية بيانات المستخدمين من هذه المخاطر، توصي كاسبرسكي باتباع الإجراءات التالية:

تحقق من عناوين الصفحات الإلكترونية قبل إدخال بياناتك، وفي حال الشك بمصداقية موقع ما، لا تدخل كلمة المرور أبدًا.

قبل إدخال بياناتك، وفي حال الشك بمصداقية موقع ما، لا تدخل كلمة المرور أبدًا. استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب ، ويمكنك اللجوء إلى مدير كلمات المرور لحفظها بأمان.

، ويمكنك اللجوء إلى مدير كلمات المرور لحفظها بأمان. فعّل المصادقة الثنائية (2FA) كلما كان ذلك ممكنًا، لتعزيز أمان حساباتك.

كلما كان ذلك ممكنًا، لتعزيز أمان حساباتك. استخدم برامج حماية موثوقة على أجهزتك، سواء الهواتف الذكية أو الحواسيب، لحمايتك من البرمجيات الخبيثة وفقدان بيانات الاعتماد.

وفي ظل الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تبقى الحماية الإلكترونية ضرورة أساسية، خاصة مع تزايد استغلال هذه الأدوات في عمليات الاحتيال والاختراقات، لذا، ينصح الخبراء بعدم التهاون في تأمين الحسابات، والتأكد من مصادر الخدمات المستخدمة قبل مشاركة أي بيانات شخصية.