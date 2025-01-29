الغرف التجارية تكشف عن خطط الدولة لخفض أسعار السلع وتوفير احتياجات رمضان

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن توفير السلع للمواطنين من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك اجتماعات متواصلة بين الحكومة والقطاع الخاص للقيام بهذا الدور الذي لا يمكن لجهة القيام به منفردة، موضحا أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارة التموين والقطاع الخاص لضمان توافر السلع.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن هناك زيادة في السلع المعروضة بالأسواق وهو ما يحقق صالح المستهلك، حيث توجد أرصدة من السلع تكفي ما بين 3: 10 أشهر وبالتالي زيادة التنافسية الموجودة في السوق، موضحا أن التجهيز لشهر رمضان الكريم يكون من خلال منافذ “اهلا رمضان” ويتم توفير 20% من التكلفة لكون السلع تخرج من المصنع للمعرض.

وتابع أن هناك خصومات تقدر بحوالي 30% أيضا من المستوردين وبالتالي تصل السلع إلى المستهلك بأسعار مخفضة، موضحا أن المستحدث هذا العام هي أسواق اليوم الواحد وتتجاوز 100 سوق حتى الآن.