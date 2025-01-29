محافظ المنوفية يشهد الاحتفال السنوي لتكريم أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اليوم الأربعاء، اللواء أركان حرب مدحت عبدالعزيز فاوى، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وذلك على هامش الاحتفال السنوي الذي تنظمه الجمعية لتكريم أسر الشهداء والمصابين بالعمليات الحربية من أبناء المحافظة، جاء ذلك بحضور العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة.

ورحب محافظ المنوفية بمدير جمعية المحاربين القدماء على أرض المنوفية، مشيدًا بالتضحيات والبطولات الغالية لأبطال القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن أمن واستقرار البلاد لتظل راية الوطن عالية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا حرصه على التواصل الدائم وتقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأسر الشهداء والمصابين، هذا وقد تناول اللقاء أوجه التعاون بين المحافظة والجمعية في رعاية وتلبية كافة احتياجات ومطالب أسر الشهداء وأبطال الحروب ، كما تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.

وعقب الاستقبال، شهد محافظ المنوفية والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ومدير جمعية المحاربين القدماء فعاليات الاحتفال بقاعة المؤتمرات بجامعة المنوفية، وشهد الحفل فضيلة الدكتور محمد رجب وكيل وزارة الأوقاف، نواب رئيس جامعة المنوفية، عدد من أسر الشهداء والمصابين طلاب الجامعة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبه كلمة وكيل وزارة الأوقاف متحدثًا عن منزلة ومكانة الشهيد، ثم عرض فيديو تسجيلي عن حلم الشهيد، هذا ورحب مدير جمعية المحاربين القدماء بالحضور مطالبًا الجميع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، فيما نقل تحيات وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان القوات المسلحة، مشيرًا إلى أننا اليوم نحتفل بذكرى عزيزة وكريمة علينا جميعًا ذكرى يوم الشهيد ذلك الأبطال الذين دافعوا عن أرض الوطن بأرواحهم، مؤكدًا أن القوات المسلحة تعتز بأبنائها وأن جمعية المحاربين القدماء تعمل دائماً على تقديم الدعم وسبل الرعاية لأبنائها من الضحايا والشهداء كونهم خير أجناد الأرض ، مقدما الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لما يبذله من دعم ورعاية لأسر الشهداء من أبناء المحافظة.

وفى كلمته رحب محافظ المنوفية بالحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في الفعالية السنوية ليوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وذلك تخليدًا لذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا كل غال ونفيس في سبيل هذا الوطن، مؤكدًا على أن هذه المناسبة تأتى لنتذكر جميعًا شهداء مصر الذين ضربوا أروع الأمثلة وأنبلها في التضحية والفداء وسطروا بدمائهم الذكية تاريخاً مجيدًا تسرده الأجيال وتتذكره جيلا بعد جيل فكان لزامًا علينا إحياء هذه المناسبة بكل أنواع التكريم والتقدير تخليداً للتضحية وسموا بقيمها النبيلة.

وأكد محافظ المنوفية على أن القوات المسلحة المصرية حريصة على إحياء هذه الذكرى بالإجلال والعرفان لهؤلاء الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وكانوا أوفياء ليمين الولاء لهذا الوطن وافتدوه بأغلى ما يملكون مضحين بأرواحهم ودمائهم صونا لمقدرات هذا الوطن وحفاظا على شموخه ورفعته، مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على هذه الاحتفالية ومؤكدًا على دعمي الكامل لكافة الفعاليات التي ترسخ عقيدة الانتماء والولاء لوطننا العزيز.

هذا وكرم محافظ المنوفية ورئيس الجامعة ومدير جمعية المحاربين القدماء عددًا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة تقديرًا لبطولاتهم وتضحياتهم الغالية، واختتم الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

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