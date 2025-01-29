ads
الأربعاء 29 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الشرطة الألمانية تعتقل 59 مشجعا لباريس سان جيرمان قبل مباراة شتوتجارت

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الشرطة الألمانية، إلقاء القبض على 59 من مشجعي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل مباراة فريقهم اليوم ضد شتوتجارت بدوري أبطال أوروبا. 
ومن المقرر أن يستضيف شتوتجارت نظيره باريس سان جيرمان في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا. 
وقالت الشرطة الألمانية - في بيان اليوم الأربعاء - إن المجموعة التي تم القبض عليها كانت تخطط للاشتباك مع مجموعة أخرى من جماهير الفريق الألماني خارج الملعب. 
وأضافت أنه تبين أن هؤلاء المشجعين المنتمين للنادي الفرنسي سافروا إلى ألمانيا دون أن يكون معهم تذاكر لحضور المباراة.

الشرطة الألمانية شتوتجارت باريس سان جيرمان