الشرطة الألمانية تعتقل 59 مشجعا لباريس سان جيرمان قبل مباراة شتوتجارت

أعلنت الشرطة الألمانية، إلقاء القبض على 59 من مشجعي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل مباراة فريقهم اليوم ضد شتوتجارت بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يستضيف شتوتجارت نظيره باريس سان جيرمان في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وقالت الشرطة الألمانية - في بيان اليوم الأربعاء - إن المجموعة التي تم القبض عليها كانت تخطط للاشتباك مع مجموعة أخرى من جماهير الفريق الألماني خارج الملعب.

وأضافت أنه تبين أن هؤلاء المشجعين المنتمين للنادي الفرنسي سافروا إلى ألمانيا دون أن يكون معهم تذاكر لحضور المباراة.