دوللي شاهين تريند بعد طرح كتابها الأول "هودو"

حجزت المطربة اللبنانية دوللي شاهين مكانا لها في قائمة التريند على محرك البحث جوجل اليوم الأربعاء، عقب احتفالها بتوقيع كتابها الأول "هودو" في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ56.

رواية "هودو" تعد أول تجربة روائية لدوللي في عالم الرعب، حيث تم إطلاقه بالتعاون مع الكاتب محمد المخزنجي والمخرج مؤمن يوسف، وحضر حفل التوقيع ابنتها نور.

وعبرت دوللي خلال حفل التوقيع الذي أقيم أمس الثلاثاء، عن سعادتها بإطلاق كتابها الأول، مشيرة إلى أن هذا العمل يمثل خطوة جديدة في مسيرتها الفنية، ويتناول الكتاب قصة لعنة حلت على عائلة عاشت في خمسينيات القرن العشرين بسبب قتلهم خادمة استخدمت السحر الأسود، مما يثير العديد من الأحداث الغامضة والمشوقة.