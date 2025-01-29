كاتبة لبنانية: مصر تلعب دورا حيويا ومهما بالمنطقة وتمتلك حضارة وتاريخا عظيما

أكدت الكاتبة اللبنانية" حلا مغني " أن مصر تلعب دورا حيويا وهاما بالمنطقة، وتمتلك حضارة وتاريخا عظيما، معربة عن سعادتها بالتواجد في مصر والمشاركة في فعاليات السفارة الفرنسية واللبنانية في مصر.

وأضافت الكاتبة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال زيارتها الإسكندرية - أن العالم والشعوب العربية تشهد ظروفًا مضطربة تؤثر في كافة مناحي الحياة، مشيرة إلى أن وحدة الشعوب العربية تمثل الحل الأمثل في مواجهة التحديات الجارية التي تشهدها الدول،مشيرة إلي ضرورة الوعي والإدراك لمدي صعوبة الإشكاليات التي يعيشها العالم العربي.

وفي سياق متصل تحدثت عن أهمية مشاركتها في برنامج "عين على لبنان" الذي تنظمه سفارة فرنسا ولبنان في مصر ويفتح الباب أمام الإبداع اللبناني للتعبير عن نفسه مع التركيز على الإبداعات الشابة.

وأوضحت أن مصر ولبنان وفرنسا تجمع بينهم روابط عميقة وتاريخية وان البرنامج يقدم افق جديد، ويركز علي الثقافة والإبداع اللبناني.

كما تطرقت إلى الحديث عن القيم الايجابية والأسرة والتنمية،مؤكدة ضرورة تكاتف كافة الجهات من أجل حماية الإنسانية وحمايتها والحفاظ على الحقوق.

