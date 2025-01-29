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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة بني سويف تنظم قافلة طبية تنموية شاملة لقرية انفسط

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، قافلة طبية بشرية تنموية توعوية شاملة لقرية انفسط بمركز الواسطى، وذلك ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على نحو 1500 حالة وصرف الأدوية بالمجان، وتحويل الحالات التي تستدعي المتابعة للمستشفى الجامعي،  وذلك بمشاركة كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والزراعة، والخدمة الاجتماعية، بالتعاون مع منطقة وعظ بني سويف.

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