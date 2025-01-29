فريدريش ميرز.. المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الألمانية يخاطر بالتعاون مع اليمين المتطرف

اقترح فريدريش ميرز زعيم كتلة المحافظين الألمانية ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي (الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الألمانية المقررة في 23 فبراير المقبل، فرض قيود على الهجرة بمساعدة أصوات حزب (البديل من أجل ألمانيا) وهو ما يكسر الحظر المفروض على التعاون مع اليمين المتطرف..حسبما أوردت قناة "دويتشه فيله" على موقعها الإلكتروني.

وبحسب موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.. فإن ميرز، الذي تصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقبلة، أخذ زمام المبادرة في ملفات سياسة الهجرة التي عادت إلى مركز الاهتمام بعد اعتقال طالب لجوء أفغاني بعد عمليات طعن مميتة الأسبوع الماضي.

وقال زعيم المعارضة إنه سيطرح اقتراحين في البرلمان اليوم يدعوان إلى اتخاذ إجراءات أمنية أكثر صرامة وإغلاق الحدود البرية لألمانيا أمام الهجرة غير الشرعية، ويعتقد منتقدوه أن هذا الإجراء الأخير لا يتوافق مع القانون الأوروبي.

وفي ظل معارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتز وحزب الخضر لهذه الاقتراحات، سيتعين على ميرز الاعتماد على دعم حزب البديل من أجل ألمانيا من بين الأحزاب الصغيرة الأخرى لدعمها.. وقد رحب صراحة بالدعم من أي حزب.

وأكد المنتقدون، بما في ذلك شولتز، أنه يكسر الحظر المفروض بين الأحزاب التقليدية للعمل مع حزب البديل من أجل ألمانيا في محاولة لإبعاده عن السلطة وهو الحزب الذي تراقبه أجهزة الأمن الألمانية للاشتباه في أنه يميني متطرف..كما اتهموا ميرز بأنه حنث بعهده حيث أكد في نوفمبر الماضي للأحزاب الرئيسية أنه لن يتم تقديم أي اقتراح إلى مجلس النواب (البوندستاج) إذا كان يتطلب دعم حزب البديل من أجل ألمانيا للموافقة عليه.

ومن جانبه..اتهم ميرز الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بعرقلة ما وصفه بالتحول الضروري في سياسة اللجوء بعد وصول الملايين من طالبي اللجوء في السنوات الأخيرة الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفغانستان وأوكرانيا.

ولا يزال ميرز يستبعد تشكيل ائتلاف مع حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي تضعه استطلاعات الرأي في المركز الثاني خلف المحافظين، ولكن من خلال إضعاف "جدار الحماية" المحيط بالحزب، فإنه يخاطر، وفقًا للمحللين، بإضفاء الشرعية على حزب البديل من أجل ألمانيا، بينما يخيف الناخبين المحافظين الوسطيين.

وانخفض دعم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بمقدار ثلاث نقاط في الأيام التي أعقبت وعد ميرز بشن حملة على الهجرة ليصل إلى 28%، وفقًا لمسح أجراه معهد فورسا لاستطلاعات الرأي نُشر أمس /الثلاثاء، فيما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتز على نقطتين ليصل إلى 17% كما حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 21%.

وأشارت قناة "دويتشه فيله" إلى أن ميرز سيقدم مشروع قانون بشأن الحد من الهجرة للتصويت عليه في (البوندستاج) يوم /الجمعة/ المقبل.

