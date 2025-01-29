داليا مصطفى تحسم الجدل حول حقيقة انفصالها عن شريف سلامة

حسمت الفنانة داليا مصطفى الجدل حول حقيقة انفصالها عن الفنان شريف سلامة بعد زواج استمر 21 عاما، خلال استضافتها ببرنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

وجه الإعلامي عمرو الليثي سؤالًا إلى داليا مصطفى: “ليه انفصلتي عن شريف؟ السوشيال ميديا كتبت إنك انفصلتي، ثم إنتي جيتي ونفيتي، إيه أصعب قرار أخدتيه، وإيه القرار اللي إنتي مستنية تاخديه”، لترد قائلة: “قولت القرار، بس لسه ما أخدتهوش، وأول ما آخد القرار هقوله، ولسه مخدتش أصعب قرار هيجي هيجي، بس لسه ما أخدتهوش”.

هل انفصلت داليا مصطفى عن شريف سلامة ؟

تصدر خبر انفصال الثنائي داليا مصطفى وشريف سلامة ترند جوجل، إلا أن الثنائي يفرضان حالة من التكتم الشديد ولم يعلق أي منهما على الأخبار المتداولة سواء بالنفي أو التأكيد، ويشير هذا الموقف إلى احتمالية عدم صدقها، وما زال كل منهما على حسابات السوشيال ميديا وتحتفظ بالعديد من الصور والمقاطع المصورة التي تجمعهما.

لم يقم الفنان شريف سلامة بحذف صور تجمعه مع الفنانة داليا مصطفى عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث ظهرت آخر صورة جمعت بينهما كانت بتاريخ 12 أبريل الماضي، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها في هذا التوقيت.



