زيلينسكي: رئيس وزراء سلوفاكيا أخطأ باختيار روسيا بدلا من أمريكا بشأن تسليم الغاز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم /الأربعاء/ إن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو يرتكب خطأ باختياره روسيا بدلا من الولايات المتحدة والشركاء الآخرين الذين يمكنهم ضمان تسليم الغاز إلى بلاده بشروط تجارية فقط.

وأضاف زيلينسكي - في منشور عبر منصة /إكس/ للتواصل الاجتماعي - "لعلم رئيس وزراء سلوفاكيا الحالي: قبل أيام قليلة، اتخذ الرئيس ترامب قرارا قويا يمكن أن يزيد بشكل كبير من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، لاسيما إلى أوروبا.. وهذا بالضبط ما هو مطلوب للأمن والاستقرار.. المزيد من موارد الطاقة من الشركاء لأوروبا".

وتابع زيلينسكي - حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي يُدفع مقابله بالمال، لكن الغاز الروسي لا يأتي على حساب المال فحسب، بل وأيضا الاستقلال والسيادة.. مشددا على أن "العديد من الدول في أوروبا مرت بالفعل بهذا واختارت الحفاظ على استقلالها وسيادتها".

وأضاف "روبرت فيكو اختار موسكو على أمريكا والشركاء الآخرين الذين يمكنهم إمداد بلاده بالغاز بشروط تجارية، وهذا خطأه، يجب على الجميع في أوروبا أن يفكروا على المدى الطويل وأن يعززوا العلاقات التي تقوي أممنا".

وكان فيكو قد سجل خطابا عبر الفيديو وجهه إلى زيلينسكي يدعوه فيه إلى المفاوضات لمناقشة قضية عبور الغاز الروسي التي توقفت أوكرانيا عنها في وقت سابق، ورد زيلينسكي بدعوته إلى محادثات في كييف، لكن رئيس الوزراء السلوفاكي لم يقبل ذلك أبدا، وفقا للوكالة الأوكرانية.

