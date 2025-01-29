وزير الخارجية السوري: الأمم المتحدة أكدت التزامها بإعادة الاستقرار إلى الحدود

قال أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية بسوريا، إن دمشق مستعدة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود حسب تفويق عام 1974 بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية فورًا.

وأضاف "الشيباني" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أكدت التزامها الكامل بحل القضية وإعادة الاستقرار إلى الحدود والمنطقة، موضحة أن القوة الأممية أبدت استعدادها لتقديم الدعم في عمليات إزالة الألغام.

وتابعت، أن القوة الأممية أعربت عن استعدادها لضمان جودة الخدمات والتنسيق بين السلطات والمنظمات العاملة على إزالة المتفجرات ومخلفات الحرب من أجل "سوريا أكثر أمنا".