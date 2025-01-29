القدس: الاحتلال الاسرائيلي يقتحم بلدة جبل "المكبر" جنوب شرق القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الأربعاء/ بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية - بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" - بأن شرطة وبلدية الاحتلال اقتحمت البلدة، دون التبليغ عن اعتقالات.

من ناحية أخرى، أصيب عدد من الصيادين صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، كما اعتُقل اثنان.

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها على طول محور فيلادلفيا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت مؤسسات الأسرى اليوم استشهاد معتقلين من قطاع غزة، وهما: محمد شريف العسلي، وإبراهيم عدنان عاشور، في سجون الاحتلال.

