تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في معرض أفق 2025 بمقر المجلس العربي للطفولة

شارك وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات معرض أفق 2025 بمقر المجلس العربي للطفولة والتنمية بمدينة نصر، الذي يقام تحت رعاية كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.

وأكد نواب وأعضاء التنسيقية في مداخلاتهم على دعمهم لكل ما هو إيجابي داخل المجتمع والقضايا التي تمس الفنون والقوى الناعمة التي بدورها هي عامل رئيسي في ترسيخ الهوية المصرية، وأشاروا إلى أهمية وجود دعم تشريعي وإيصال التحديات لمتخذي القرار.

يأتي المعرض هذا العام تحت شعار "خيالنا يصنع الواقع"، كإحدى المبادرات الفنية الرائدة التي أطلقها قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، بهدف استخدام الإبداع الفني كأداة للتوعية المجتمعية، ويؤكد على أهمية الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والتنموية لتوظيف الفن في خدمة المجتمع وتحقيق رؤية مستقبلية مستدامة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على القضايا المجتمعية الملحة، مع التركيز على حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة، وعرض أفكار مبتكرة لمسلسلات وتصاميم لشخصيات كارتونية، تسهم في رفع وعي الأطفال بالقضايا الإنسانية والاجتماعية، وتعزيز دور الفن في بناء مجتمعات أكثر وعيًا وإلهامًا.

وشهد المعرض مشاركة نخبة من الفنانين وأصحاب شركات الإنتاج ومخرجي الرسوم المتحركة، إلى جانب الطلاب المبدعين الذين عملوا بجهد وشغف لتقديم أعمال فنية ملهمة تمزج بين الجمال والرسالة المجتمعية.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من النواب سها سعيد، ومنال هلال، ورحاب عبد الغني، وهيام الطباخ، أعضاء مجلس النواب، والنائبة هيام فاروق، و رامي جلال، عضوا مجلس الشيوخ، وعزوز عادل، ومنى أبو طالب، هند عبد الغفار، أعضاء التنسيقية.