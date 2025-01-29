الرئيس الإماراتي يؤكد الحرص على دفع العلاقات مع دولة المجر في شتى المجالات

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على دفع علاقاتها مع دولة المجر إلى الأمام خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية في البلدين.

وأشار الرئيس الإماراتي خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيس وزراء جمهورية المجرفيكتور أوربان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إلى أن "اللجنة الاقتصادية المشتركة" و"لجنة المشاورات السياسية" تقومان بدور مهم في تعزيز هذه العلاقات، ونحن حريصون على مواصلة العمل معًا لتوسيع آفاقها في المجالات المختلفة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء المجري، عن شكره لرئيس الدولة الإماراتي لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا الاهتمام المشترك بمواصلة تطوير علاقات بلاده مع دولة الإمارات بما يدعم التنمية المشتركة للبلدين ويعزز ازدهار اقتصادهما.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، مسارات تطور العلاقات الثنائية وسبل تنمية التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بجانب التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من الجوانب، بما يدعم التنمية المستدامة في البلدين ويحقق تطلعات شعبيهما نحو مواصلة التقدم والازدهار.

كما شهد الرئيس الإماراتي ورئيس الوزراء المجري، إعلان مذكرات تفاهم واتفاقيات في عدد من المجالات تشمل التعليم والاستثمار والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وغيرها، بهدف توسيع جوانب التعاون المشترك.