ads
الأربعاء 29 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استئناف عمل القطارات في بنجلاديش بعد إنهاء عمال السكك الحديدية إضرابهم

بنجلاديش
بنجلاديش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت السلطات استئناف عمل القطارات في بنجلاديش اليوم الأربعاء بعد أن أنهى عمال السكك الحديدية إضرابهم الذي أدى إلى توقف شبكة السكك الحديدية في البلاد...وتسبب الإضراب الذي بدأ يوم الثلاثاء في تعطيل كبير للركاب والشركات.
وقال متحدث باسم وزارة السكك الحديدية "عادت خدمات القطارات في جميع أنحاء البلاد إلى طبيعتها بعد أن أنهى موظفو السكك الحديدية في بنجلاديش إضرابهم" حسبما أوردت صحيفة "دكا تربيون" المحلية.
وأثر الإضراب على نحو 400 قطار ركاب، بما في ذلك أكثر من 100 قطار يقوم برحلات بين المدن، فضلا عن أكثر من 30 قطار شحن. وتقطعت السبل بآلاف الركاب، واضطر كثيرون إلى البحث عن أشكال بديلة للنقل، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب على النقل البري حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.
وكان العمال، بما في ذلك السائقون ومفتشو التذاكر والحراس، قد أضربوا عن العمل احتجاجا على قرار حكومي بإلغاء مزايا التقاعد لساعات العمل الإضافية.
وقال رئيس النقابة مجيب الرحمن للصحفيين "لقد أكدت لنا الحكومة أن المزايا التي تلقيناها في وقت سابق ستظل قائمة".
وبسبب نقص الموظفين، عمل العديد من موظفي السكك الحديدية لفترة طويلة بعد ساعات عملهم المقررة. 
وكانوا يحصلون تقليديًا على أجور إضافية ومزايا معاشات تقاعدية في المقابل. ومع ذلك، أدى قرار مثير للجدل في نوفمبر 2021 إلى إلغاء مزايا المعاش التقاعدي هذه، مما أدى إلى مخاوف متزايدة بين العمال بشأن أمنهم المالي بعد التقاعد.
 

القطارات في بنجلاديش السكك الحديدية