استئناف عمل القطارات في بنجلاديش بعد إنهاء عمال السكك الحديدية إضرابهم

أعلنت السلطات استئناف عمل القطارات في بنجلاديش اليوم الأربعاء بعد أن أنهى عمال السكك الحديدية إضرابهم الذي أدى إلى توقف شبكة السكك الحديدية في البلاد...وتسبب الإضراب الذي بدأ يوم الثلاثاء في تعطيل كبير للركاب والشركات.

وقال متحدث باسم وزارة السكك الحديدية "عادت خدمات القطارات في جميع أنحاء البلاد إلى طبيعتها بعد أن أنهى موظفو السكك الحديدية في بنجلاديش إضرابهم" حسبما أوردت صحيفة "دكا تربيون" المحلية.

وأثر الإضراب على نحو 400 قطار ركاب، بما في ذلك أكثر من 100 قطار يقوم برحلات بين المدن، فضلا عن أكثر من 30 قطار شحن. وتقطعت السبل بآلاف الركاب، واضطر كثيرون إلى البحث عن أشكال بديلة للنقل، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب على النقل البري حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وكان العمال، بما في ذلك السائقون ومفتشو التذاكر والحراس، قد أضربوا عن العمل احتجاجا على قرار حكومي بإلغاء مزايا التقاعد لساعات العمل الإضافية.

وقال رئيس النقابة مجيب الرحمن للصحفيين "لقد أكدت لنا الحكومة أن المزايا التي تلقيناها في وقت سابق ستظل قائمة".

وبسبب نقص الموظفين، عمل العديد من موظفي السكك الحديدية لفترة طويلة بعد ساعات عملهم المقررة.

وكانوا يحصلون تقليديًا على أجور إضافية ومزايا معاشات تقاعدية في المقابل. ومع ذلك، أدى قرار مثير للجدل في نوفمبر 2021 إلى إلغاء مزايا المعاش التقاعدي هذه، مما أدى إلى مخاوف متزايدة بين العمال بشأن أمنهم المالي بعد التقاعد.

