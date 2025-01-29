"علي بابا" الصينية تكشف عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يتفوق على منافسين كبار

أعلنت شركة "علي بابا" الصينية المتخصصة في التجارة الالكترونية اليوم الأربعاء، عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "كوين 2.5 ماكس"، قائلة إنه تفوق على أبرز المنافسين مثل "جي بي تي-4" من "أوبن إيه آي"، و"ديب سيك-3"، و"لاما-3.1" من "ميتا".

ويأتي إطلاق "كوين 2.5 ماكس" في وقت يشهد زيادة في الاهتمام بالنماذج الصينية للذكاء الاصطناعي، بعد أن أثارت إصدارات "ديب سيك-3" و"ديب سيك آر1" تساؤلات حول هيمنة الولايات المتحدة على هذا المجال؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وقالت "علي بابا" إن النموذج الجديد تم إطلاقه على منصة "علي بابا كلاود بايليان"، وأن المطورين يمكنهم استخدام منصة دردشة جديدة للتفاعل مباشرة مع النموذج.

وأضافت الشركة أن "كوين 2.5 ماكس" تفوق على "ديب سيك-3" في عدة اختبارات معيارية رئيسية، مثل "أرينا-هارد"، و"لايف بنش"، و"لايف كود بنش"، و"إم إم إل يو-برو". كما أن النموذج الجديد يعادل في أدائه النموذج الرائد "كلود-3.5-سونيت" من "أنثروبيك"، و"يتفوق تقريبًا على جي بي تي-4، وديب سيك-3، ولاما-3.1-405 ب".

وقد جلبت النماذج الصينية للذكاء الاصطناعي اهتمامًا متجددًا في الأسابيع الأخيرة، خصوصًا بعد أن أثار نموذج "ديب سيك آر1" تساؤلات حول فعالية استثمار مليارات الدولارات في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.

ويبدو أن "ديب سيك" يضاهي عروض منافسيه الأمريكيين باستخدام أجهزة قديمة وميزانية أقل بكثير، مما أثار قلقًا بشأن مدى قوة الطلب على الرقائق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وكان إطلاق "ديب سيك" قد أدى إلى خسارة نحو تريليون دولار من تقييمات الأسهم التكنولوجية الأمريكية امس الاول الاثنين، مع تحمل شركة "إنفيديا" الجزء الأكبر من الخسائر.