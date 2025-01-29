البنتاجون يلغي الحماية الأمنية لرئيس الأركان السابق مارك ميلي

أبلغ وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، الجنرال المتقاعد مارك ميلي، عن سحب المرافق الأمني الخاص به فضلا عن سحب ترخيصه الأمني.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون إليوت،:"إن هيجسيث طلب من المفتش العام لوزارة الدفاع إجراء تحقيق في سلوك الجنرال ميلي، حتي يتمكن الوزير من تحديد إمكانيات مراجعة رتبته العسكرية"، حسبما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية/الأربعاء/.

من جهته، اعتبر كبير موظفي وزارة الدفاع الأمريكية، جو كاسبر، أن تقويض التراتبية في سلسلة القيادة انتهاك للأمن القومي وأن المساءلة هى أولوية لوزارة الدفاع تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اعتبر أن الجنرال مارك ميلي ارتكب جريمة الخيانة بسبب إجرائه اتصالات هاتفية بنظيره الصيني خلال الأشهر الأخيرة من ولاية ترامب الأولي طمأنه فيها أن واشنطن لا تنوي مهاجمة الصين.

