مسئول طبي فلسطيني: عدم توفر بيئة صحية للحوامل تعرضهن لخطر الوفاة

أكد رئيس أقسام الأطفال في مستشفي ناصر بخان يونس، أحمد الفرا، اليوم /الأربعاء/ أن وجود الحوامل في بيئة غير صحية قد سبب لهن الالتهابات المتكررة وحدوث تجرثم في الدم ما عرضهن لخطر الوفاة.

وقال الفرا في مداخلة لقناة "الحرة" الأمريكية،:"إن القلق النفسي عند السيدات الحوامل كان من أصعب الأمور التى أثرت على حالة الأجنة، خاصة الخوف من عدم القدرة للوصول إلى المستشفيات وقت الولادة بسبب أوضاع الحرب الصعبة والقصف المستمر".

وأضاف أن أغلب الأطفال الذين ولدوا في ظروف صعبة يعانون من مشاكل وضعف بالوزن ويحتاجون لتغذية خاصة وحضانات، لافتا إلى أن نسبة الأطفال الخدج وصلت إلى 70% بين الأطفال حديثي الولادة.

وأشار إلى أن أقسام الولادة في المستشفيات في غزة تحولت لأقسام لإسعاف المصابين، بينما كان الأطفال حديثي الولادة بحاجة شديدة لأجهزة التنفس الصناعي والتي تعطلت بسبب نفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق، وفاة 3 رضع حديثي الولادة بسبب البرد في قطاع غزة، فيما حذرت الأمم المتحدة من تزايد عدد حديثي الولادة الذين يشارفون على الموت في غزة.

