رئيس معهد التخطيط القومي يلقي محاضرة لبرنامج الدبلوماسية الشبابية

ألقى الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، محاضرة لمجموعة من الشباب المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار دعم مشاركة الشباب المصري في المحافل الدولية وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، وبدعوة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتناولت المحاضرة واقع الاقتصاد المصري والتحديات الراهنة، حيث استعرض الدكتور أشرف العربي عددًا من المؤشرات الاقتصادية الأساسية، مسلطًا الضوء على قضايا السكان، البطالة، التضخم، فجوة التمويل، والنمو المستدام، مع التأكيد على أهمية الاستثمار، وتعزيز الإنتاج المحلي، لدفع عجلة التنمية في مصر.

وتميز اللقاء بتفاعل كبير من الشباب، الذين قدموا نقاشات ثرية وتساؤلات هامة تعكس وعيهم العميق بالقضايا الاقتصادية وتأثيرها على مستقبل التنمية في مصر.

وأكد رئيس معهد التخطيط القومي في محاضرته على أهمية تمكين الشباب من بناء شراكات اقتصادية وتنموية، وتعزيز دورهم في صياغة السياسات الاقتصادية والمشاركة الفعالة في المشهد التنموي العالمي، بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية.

وفي ختام المحاضرة، أعرب الدكتور أشرف العربي عن تقديره لدور وزارة الشباب والرياضة في دعم وتأهيل الكوادر الشابة، مشددًا على ضرورة استثمار طاقات الشباب في إطلاق مبادرات تنموية ومشروعات مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.