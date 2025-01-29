انفجار يجبر طاقم سفينة ترفع علم هونج كونج على مغادرة البحر الأحمر

قال مسؤولون في صناعة الشحن، إن انفجارًا ضرب سفينة حاويات ترفع علم هونج كونج أثناء مرورها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير أجبر طاقمها على التخلي عن السفينة.



وقالت شركة ديابلوس غروب، وهي شركة بحرية، إن السفينة كانت تجنح وتشتعل فيها النيران على بعد نحو 225 كيلومترا قبالة ساحل الحديدة، وهي مدينة ساحلية في اليمن يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في البلاد، ولم تذكر الشركة اسم السفينة.



وأظهرت بيانات من أقمار ناسا الصناعية التي تتعقب حرائق الغابات أن الحريق المشتعل يومي الثلاثاء والأربعاء قبالة أرخبيل دهلك في إريتريا يتوافق مع بيانات تتبع الأقمار الصناعية من MarineTraffic.com لموقع ASL Bauhinia، وهي سفينة حاويات ترفع علم هونج كونج.



ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق في البحر الأحمر، حيث يشن الحوثيون هجمات على سفن تجارية يزعمون أنها مرتبطة بإسرائيل.



وقال الحوثيون الأسبوع الماضي إنهم يحدون من هجماتهم بعد وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، فيما لم يعترف الحوثيون على الفور بحادث الحريق.



تم التخلي عن السفينة وتم إنقاذ الطاقم لاحقًا دون أن يصابوا بأذى.