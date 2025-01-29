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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باكستان: زلزال بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم "بلوشستان"

زلزال
زلزال
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ضرب زلزال بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر اليوم الأربعاء أجزاء من إقليم "بلوشستان" الباكستاني، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.
وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام أباد - حسبما نقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - إن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 124 كيلومترا شمال شرق مدينة "سيبي" وعلى عمق 35 كيلومترا. 
 

باكستان بلوشستان زلزال