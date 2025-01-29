ضرب زلزال بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر اليوم الأربعاء أجزاء من إقليم "بلوشستان" الباكستاني، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.
وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام أباد - حسبما نقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - إن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 124 كيلومترا شمال شرق مدينة "سيبي" وعلى عمق 35 كيلومترا.
العالم
باكستان: زلزال بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم "بلوشستان"
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ضرب زلزال بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر اليوم الأربعاء أجزاء من إقليم "بلوشستان" الباكستاني، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.
ضرب زلزال بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر اليوم الأربعاء أجزاء من إقليم "بلوشستان" الباكستاني، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.