ضمن مبادرة "بداية".. نشاط مكثف لمديريات العمل بـ 10محافظات

كشفت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن أبرز الأنشطة والفعاليات التي نظمتها مديريات العمل في مختلف المحافظات، في إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أبرز أنشطة المديريات:

القاهرة: نظمت مديرية العمل ندوة توعوية بعنوان "سلامتك تهمنا"، استهدفت 13 عاملاً بمدرستي الدار البيضاء والإنجيلية، تناولت مفاهيم السلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ في أماكن العمل.

الإسكندرية: تابع مسؤولو المديرية تدريب 120 متدربًا ضمن الدفعة الثانية بمعهد الساليزيان الإيطالي، حيث يخضعون لدورات متخصصة في اللغتين الإنجليزية والإيطالية، إلى جانب برامج المهارات الحياتية والتوظيفية.

كفر الشيخ: اختتمت المديرية برنامجًا تدريبيًا للحاسب الآلي بمركز التدريب المهني بفوة، حيث تلقى 10 متدربين تدريبًا مكثفًا لمدة 150 ساعة حول مهارات استخدام الحاسب في بيئة العمل.

الشرقية: أنهت المديرية ورشة تدريبية في الخياطة والحياكة بمشاركة 10 متدربات، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

قنا: عقدت المديرية ندوتين للتوعية بحقوق الطفل ومناهضة التمييز في بيئة العمل، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة الحقوق العمالية.

المنيا: نظمت المديرية اختبارات نظرية وعملية لـ45 متدربًا في مجالات التفصيل والخياطة والتبريد والتكييف، ضمن خطط الوزارة لتأهيل الشباب لسوق العمل.

أسيوط: اختتمت المديرية برامج تدريبية على مهنتي التفصيل والخياطة والتوصيلات الكهربائية، وشهدت تسليم ماكينات خياطة وأدوات كهربائية للمتميزين ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".

جنوب سيناء: نظمت المديرية ندوة توعوية بقانون العمل للعاملين بمجمع الفيروز الطبي بطور سيناء، بهدف تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات العمالية.

الدقهلية: عقد مكتب عمل ميت غمر ندوة تعريفية بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بمشاركة العاملين في أحد المصانع، لرفع وعيهم بالحقوق العمالية وساعات العمل والإجازات.

الإسماعيلية: التقى مسؤولو المديرية وفدًا من احدى الشركات لصناعة المنسوجات، لبحث توفير فرص عمل جديدة للشباب، في إطار مبادرة "التدريب من أجل التشغيل".

وأكدت الوزارة أن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهودها لدعم تنمية المهارات، ورفع كفاءة الشباب، وتوفير فرص عمل مناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين بيئة العمل في مصر.

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