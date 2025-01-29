السبت.. نادي السينما الأفريقية يعرض فيلم "عصفور جنة" بالهناجر

يعرض نادي السينما الأفريقية، في السادسة من مساء السبت المقبل، الموافق 1 فبراير 2025، الفيلم التونسي "عصفور جنة" بسينما الهناجر في ساحة دار الأوبرا المصرية.

فيلم "عصفور جنة" للمخرج مراد بن شيخ، وهو العمل الحاصل على جائزة أفضل ممثلة وحصلت عليها الفنانة أمل مناعى ضمن جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الرابعة عشرة، وعرفت بدورة "نور الشريف".

يقام نادي السينما الأفريقية بالتعاون ما بين مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، وهو منصة سينمائية متخصصة في عرض الفيلم الأفريقي في جمهورية مصر العربية، ومن خلالها يشاهد الجمهور أفضل ما أنتجته الدول الأفريقية في سوق الفيلم والسينما الأفريقية، ويعرض أيضا النادي أغلب الأفلام التي حصلت علي جوائز بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية .

ومن المتوقع أن يثير جدلا كبيرا، عن عرضه في مسابقة المهرجان، بسبب تناوله لقضية اجتماعية، مطروحة بقوة في المجتمع التونسي، خاصة بعد أن ألغت السلطات التونسية عام 2017 ، قانوناً وزارياً كان يمنع زواج المسلمات، من غير المسلمين.

يشارك في بطولة الفيلم الفنانة التونسية أمل مناعي، والممثل الإيطالي نيكولا نوشيلا، إلى جانب مجموعة من الممثلين، من بينهم مراد بالشيخ، جمال المداني، سليم الذيب، أديب حمدي، يحي فايدي، صلاح مصدق، وشاكرة بن رماح.

يتناول الفيلم العادات والتقاليد في المجتمع التونسي، من خلال قصة الإيطالي "أمديوس"، تاجر التحف القديمة البالغ من العمر 45 عاماً، وعلاقته ب"بيتي"، الشابة التونسية، ويعالج الفيلم قضية زواج المسلمة من غير المسلم في تونس، على الرغم من تعديل القوانين، كما يتناول العادات والتقاليد بشكل ساخر، وتدور أحداث الفيلم ، بين إيطاليا وتونس، وهو عن رواية "وعاء أيوب" للكاتب التونسي محمد رضا بن حمودة، التي تم نشرها عام 2018.