إصابة 5 لبنانيين جراء اعتداءات الاحتلال بمسيرة على أهالي بلدة مجدل سلم

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن إصابة 5 أشخاص جراء اعتداءات الاحتلال بمسيرة على الأهالي في بلدة مجدل سلم، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية " في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الحصيلة النهائية للاعتداءات على العائدين والتي بلغت 26 شهيدًا و151 مصابًا، مشيرة إلى أن الإصابات توزعت بين مناطق العديسة، بني حيان، برج الملوك، حولا، كفركلا، مركبا، ويارون.

وشهدت المناطق الحدودية جنوب لبنان تصعيدًا خطيرًا، أمس الثلاثاء، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، فارتقى شهيدان و26 جريحًا جراء استهداف قوات الاحتلال لمواطنين كانوا يحاولون العودة إلى بلداتهم.