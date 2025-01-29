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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سبع دول تبلغ مجلس الأمن رفضها لقرار حظر "الأونروا"

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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أبلغت بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا مجلس الأمن الدولي أنها تأسف بشدة لقرار البرلمان الإسرائيلي بإلغاء عمليات الأونروا.

وقالت المجموعة في بيان مشترك: "إننا ندين انسحاب إسرائيل من اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل والأونروا وأي محاولة لعرقلة قدرتها على العمل وتنفيذ تفويضها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "إن الأونروا تظل أكثر أهمية من أي وقت مضى، فهي تشكل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة ولا غنى عنها في تنفيذ وقف إطلاق النار للسماح بتوسيع نطاق الإغاثة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لآلاف اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين".

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