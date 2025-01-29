حلوان تستقبل وفدًا من جامعة مايو لتفعيل بروتوكول التعاون وتطوير مستشفى الطلبة

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفدًا من جامعة مايو في مجمع الفنون والثقافة، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بين جامعة حلوان وجامعة مايو، والذي يهدف إلى تعزيز فرص التبادل العلمي والثقافي والأكاديمي، وتطوير التعاون في مجال البحث العلمي بين المؤسستين، وتطوير مستشفى الطلبة

ويأتي هذا اللقاء كخطوة عملية لترجمة بنود البروتوكول إلى واقع ملموس، والتباحث حول تطوير مستشفى الطلبة، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للطلاب، لتحقيق الاستدامة.

وفي ختام اللقاء، قام الحضور بجولة تفقدية داخل مجمع الفنون والثقافة، للتعرف على إمكانياته المتميزة التي تضم المتحف والقاعات المختلفة والمسرح الكبير، كما تضمنت الجولة زيارة لنادي جامعة حلوان، حيث أبدى الوفد إعجابهم بما شاهدوه من تجهيزات وإمكانات تلبي احتياجات مختلف الأنشطة.